Сравнивая его с конкурентами, производительность NPU была на 45% выше, чем у чипа M4 от Apple.

Компания HP представила свой новый ноутбук OmniBook Ultra, который является самым производительным компьютером с искусственным интеллектом в мире. Ноутбук оснащен APU AMD Ryzen AI 300 с 55 TOPS. HP продемонстрировала ноутбук на мероприятии Imagine AI в Нью-Йорке и заявила, что интеграция искусственного интеллекта в потребительские продукты открывает новые возможности для творчества. Хотя компания не раскрыла полные характеристики ноутбука, она подчеркнула, что он является наиболее производительным компьютером с искусственным интеллектом, оснащенным мощным APU Ryzen AI 300 Strix от AMD. OmniBook Ultra обеспечивает производительность AI TOPS до 55 NPU TOPS, что является достижением на 5 TOPS выше, чем у других ПК на базе Ryzen AI 300.

реклама

Производительность NPU в HP OmniBook Ultra оказалась на 45 % выше, чем у конкурентов, включая чип M4 от Apple. HP утверждает, что совместное сотрудничество с AMD позволило им создать самое быстрое устройство с производительностью искусственного интеллекта в отрасли. Компания достигла этого благодаря совместно разработанному дизайну, который позволил обеспечить 55 TOPS производительности искусственного интеллекта. Также стоит отметить, что HP OmniBook Ultra будет поддерживать стандарт Thunderbolt 4, что является первым случаем такой поддержки у ноутбука на базе AMD.

В комплектации ноутбука также предусмотрены IPS ЖК-панель с разрешением 2240x1400 и яркостью до 300 нит, а также функции автономной работы до 21 часа и персонализированной работы с помощью HP AI Companion. HP OmniBook Ultra будет сертифицирован в рамках программы Copilot+ PC от Microsoft. Ожидается, что ноутбук будет доступен к продаже в начале августа по цене 1 449,99 долларов США.