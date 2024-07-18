AMD представила свой самый быстрый iGPU - Radeon 890M с архитектурой RDNA 3.5, который превосходит несколько dGPU начального уровня.

AMD Radeon 890M - самый быстрый на данный момент интегрированный графический процессор (iGPU) от AMD. Он оснащен архитектурой RDNA 3.5 и превосходит несколько дискретных графических процессоров (dGPU) начального уровня. Графическая архитектура RDNA 3.5 официально дебютирует в APU Ryzen AI 300 Strix Point в конце этого месяца. В первые два варианта этого графического процессора, Radeon 890M и Radeon 880M, оснащены 16 и 12 вычислительными блоками соответственно.

Официально заявлено, что производительность графических процессоров AMD Radeon 890M превосходит конкурентов (Intel Meteor Lake) на 47%. Но по данным бенчмарков, Radeon 890M представляет серьезную угрозу для сегмента дискретной графики начального уровня. В тестах Geekbench 6, в которых был задействован ноутбук ASUS ProArt P16 с APU AMD Ryzen AI 9 HX 370, Radeon 890M показал результаты 46 298 баллов в тесте Vulkan и 42 932 балла в тесте OpenCL.

В сравнении с предыдущим поколением iGPU Radeon 780M RDNA 3, Radeon 890M обеспечивает рост производительности на 46% в Vulkan и на 38% в тестах OpenCL. Он также опережает некоторые дискретные графические процессоры, включая RTX 3050 4 ГБ, RX 6400 и Arc A380. При этом Radeon 890M потребляет меньше энергии в пределах мощности Strix Point, что делает его еще более привлекательным в сравнении с дискретными графическими чипами.

Ожидается, что AMD предложит графическое решение с до 40 вычислительными блоками в APU Strix Halo, что сделает его действительно конкурентоспособным в сегменте дискретных графических процессоров. Единственным конкурентом AMD Radeon 890M будет серия Arc Xe2 от Intel, которая также дебютирует вместе с процессорами Lunar Lake.