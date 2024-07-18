Новые бенчмарки процессоров APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 Strix показывают, что 12-ядерные чипы Zen 5 почти достигают производительности 16-ядерных чипов Zen 4 в ноутбуках.

Появились новые бенчмарки, демонстрирующие высокую производительность APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 Strix. Чип Zen 5 с 12 ядрами почти достигает производительности чипа Zen 4 с 16 ядрами в ноутбуках. Ожидается, что первые ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 300 поступят в продажу в конце этого месяца.

APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 Strix является 12-ядерным и 24-поточным чипом с конфигурацией из четырех Zen 5 и восьми Zen 5C. Он имеет частоту до 5,1 ГГц, 36 МБ кэша и iGPU Radeon 890M. В сравнении с предыдущим флагманом Ryzen 9 8945HS, Ryzen AI 9 HX 370 Strix предлагает на 50% больше ядер/потоков, на 33,3% больше вычислительных блоков и в 3,12 раза больше производительности NPU.

На тестировании процессор работал на частоте 5142 МГц и показал результаты: 2893 балла в одноядерных и 15 279 баллов в многоядерных тестах. Сравнение с чипами Intel и AMD текущего поколения показало, что Ryzen AI 9 HX 370 Strix опережает флагман Hawk Point на 21% и флагман Meteor Lake на 28% в одноядерных тестах. В многопоточных тестах он опережает Hawk Point на 32% и Meteor Lake на 26%.

Ryzen AI 9 HX 370 Strix также близок по производительности к 16-ядерным чипам Zen 4. Это говорит о том, что следующее поколение процессоров Zen 5 Fire Range со 12 и 16 ядрами, нацеленное на ноутбуки высокого класса и энтузиастов, должно предложить еще большую производительность. Ожидается, что флагманские чипы APU Strix Halo также будут иметь до 16 ядер и большие iGPU RDNA 3.5.

