Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
В продаже был замечен невыпущенный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 10 GB
Не выпущенный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 10GB был замечен на китайском сайте Goofish

Недавно было замечено, что китайский реселлер Goofish продает не выпущенный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 с памятью в 10 ГБ и чипом AD104-275. Эта конфигурация соответствует спецификациям GeForce RTX 4070 SUPER, исходя из того, что у процессора имеется 7168 ядер, 224 TMU и 80 ROP. Кроме того, тактовая частота процессора указана на уровне 2355 МГц в базовом режиме и 2520 МГц в форсированном, что гораздо выше, чем у уже доступных на рынке карт RTX 4070 и RTX 4070 SUPER. Таким образом, видеокарта представляет собой более мощную модель солидный прирост ядер и повышенную тактовую частоту.

реклама

Однако конфигурация памяти на этой видеокарте сильно урезана - всего 10 ГБ VRAM со 160-битной шиной. Скорость передачи данных у модулей памяти составляет 21 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность до 420,2 ГБ/с, но это значительно ниже, чем пропускная способность и объем памяти, предлагаемые розничными картами RTX 4070 и RTX 4070 SUPER - 504,2 ГБ/с и 12 ГБ VRAM соответственно.

Несмотря на то, что видеокарта не вышла официально, он имеет идентификатор устройства 10DE 2785 - 10DE 16F8 и оснащена BIOS 95.04.2E.00.01. Печатная плата видеокарты аналогична эталонной версии Founders Edition, с пятью плашками памяти GDDR6X (хотя есть возможность установить еще три). Графический процессор обозначен как AD104-275-A1. Видеокарта использует один 16-контактный разъем питания и 10-фазную систему питания. На задней панели также присутствуют три выхода DP и один HDMI.

#nvidia geforce rtx 4070 10 gb
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
9
Авиационный завод Сокол передал в войска партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ
7
В сеть утек скриншот BioShock 4
+
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
8
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
6
The Witcher 4 достигла определенного прогресса в разработке
+
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
7
Мрачная атмосфера, 600 уникальных персонажей, переход на UE5 и другие подробности Gothic Remake
1
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
5
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
2
Android 15 позволит использовать смартфон в качестве компьютера при подключении к монитору
1
Элитная Бригада ВСУ "Магура" задействовала в боях спецбатальон заключенных "Шквал"
+
Honor Magic 7 может получить камеру на 1000 МП и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч
2
12 телефонов Samsung, которые останутся без обновлений после получения Android 15 и One UI 7
+
One UI 7.0 может получить совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса
+
Ростех повысит дальность полёта ФАБ-3000 в 2 раза за счёт установки реактивного модуля
+
Большое обновление PS2 эмулятора PCSX2 2.0 повысило производительность и добавило новые возможности
3
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
8
Autodesk внезапно запретила доступ российским компаниям к своей облачной САПР
2
ОАК передала ВКС России первую в 2024 году партию модернизированных самолётов МиГ-31
2

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
28
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
23
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
56
"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
17
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
3
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
12
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
31

Сейчас обсуждают

AggroShkolyar
08:05
4080С вообще потешная карта, которая при лучших характеристиках иногда умудряется показывать отрицательный прирост. Да и вообще, все ждали что-то среднее между 4080 и 4090, а Хуня киданул.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
Дмитрий Чухлий
08:04
Гордона смотришь что-ли. Раб ты наш бедный. Больше похоже на тытика.
Профсоюз призывает сотрудников Samsung саботировать выпуск памяти типа HBM
Добрый день
08:04
Факты чего? У меня 13600К и 13700К (а так-же у друзей) в разгоне до 5,5 и до 5,8 соответственно не глючили ни разу, да и в интернетах вой совсем не про них, а про 13900 и 14900 - у них идёт явный пере...
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Дмитрий
08:02
Сначала купил броадвел. которые тоже в матерях асус горели. пользовался 4 года всё хорошо и тут он сгорел ахаха теперь купил 13700к играю 1.5 года. жду подгорания. у-удача 150% не стоит говори...
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
Дмитрий
07:57
Дорого. цены ссд откатились на 2021-22 год
Western Digital представила SSD WD Black SN850X емкостью 8 ТБ
Дмитрий
07:51
ну они дешевые)) а потанцевал раскрылся говорю как бывший владелец 8120))
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
Дмитрий
07:50
или 7500ф
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
Дмитрий
07:46
Уже и эти позорятся. сэкономили на упаковке
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 дребезжит — компания предлагает использовать скотч или вернуть деньги
Дмитрий
07:44
у меня 1.5 года 13700к не заметил особо пока. но вот стримеры есть тоже с таким камнем. Они там жаловались что то из игр даже не запускается типа. через год типа год полгода назад работало а сейча...
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Дмитрий
07:42
это разные года) 30+ на выходе. а 7-8 на алике уже через несколько лет
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем