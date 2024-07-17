Не выпущенный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 10GB был замечен на китайском сайте Goofish

Недавно было замечено, что китайский реселлер Goofish продает не выпущенный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 с памятью в 10 ГБ и чипом AD104-275. Эта конфигурация соответствует спецификациям GeForce RTX 4070 SUPER, исходя из того, что у процессора имеется 7168 ядер, 224 TMU и 80 ROP. Кроме того, тактовая частота процессора указана на уровне 2355 МГц в базовом режиме и 2520 МГц в форсированном, что гораздо выше, чем у уже доступных на рынке карт RTX 4070 и RTX 4070 SUPER. Таким образом, видеокарта представляет собой более мощную модель солидный прирост ядер и повышенную тактовую частоту.

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Однако конфигурация памяти на этой видеокарте сильно урезана - всего 10 ГБ VRAM со 160-битной шиной. Скорость передачи данных у модулей памяти составляет 21 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность до 420,2 ГБ/с, но это значительно ниже, чем пропускная способность и объем памяти, предлагаемые розничными картами RTX 4070 и RTX 4070 SUPER - 504,2 ГБ/с и 12 ГБ VRAM соответственно.

Несмотря на то, что видеокарта не вышла официально, он имеет идентификатор устройства 10DE 2785 - 10DE 16F8 и оснащена BIOS 95.04.2E.00.01. Печатная плата видеокарты аналогична эталонной версии Founders Edition, с пятью плашками памяти GDDR6X (хотя есть возможность установить еще три). Графический процессор обозначен как AD104-275-A1. Видеокарта использует один 16-контактный разъем питания и 10-фазную систему питания. На задней панели также присутствуют три выхода DP и один HDMI.