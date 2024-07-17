Ноутбук ExpertBook P5 оснащен процессорами Intel Lunar Lake нового поколения.

Компания ASUS представила свой новый ноутбук ExpertBook P5, оснащенный процессорами Intel нового поколения Lunar Lake. Этот ноутбук имеет элегантный дизайн и множество отличительных особенностей. ExpertBook P5 оснащен процессором Intel Lunar Lake Core Ultra 200V, который предлагает передовые возможности искусственного интеллекта, такие как NPU с более чем 45 TOPS и общая платформа с более чем 100 TOPS при объединении CPU, GPU и NPU.

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Он также имеет до 32 ГБ встроенной памяти LPDDR5X, до 3 ТБ накопителя PCIe 4.0 Dual SSD, поддержку WiFi 7 и клавиатуру с увеличенными колпачками и ходом клавиш 1,5 мм. Дисплей ExpertBook P5 - это 14-дюймовая антибликовая панель с разрешением 2,5K и частотой обновления 144 Гц. Ноутбук весит всего 1,3 кг и имеет цельнометаллический корпус премиум-класса и шарнир 180 градусов.

ASUS также использовала новую технологию охлаждения для обеспечения оптимального охлаждения ноутбука независимо от того, открыта или закрыта его крышка. Другие особенности включают экосистему безопасности бизнес-класса, которая работает на базе Windows 11 с защищенным ядром и NIST-155-ready Commercial-Grade BIOS. Вход в систему Windows Hello обеспечивается биометрическими технологиями, такими как отпечаток пальца и ИК-камера. Веб-камеру можно закрыть физическим кожухом для дополнительной конфиденциальности.

ASUS планирует выпустить первые ноутбуки на базе процессоров Intel Lunar Lake во второй половине 2024 года. Ожидается, что цена на ExpertBook P5 будет анонсирована ближе к моменту запуска. Компания также готовится к запуску своих ноутбуков на базе AMD Ryzen AI 300 Strix в этом месяце.