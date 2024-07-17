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ddr22
Galaxy S25 будет иметь 8,4 мм толщины, закругленные края, асимметричную рамку и многое другое
Утечка информации о Galaxy S25 раскрыла некоторые изменения в дизайне, которые можно ожидать от этой модели.

По последним утечкам, Samsung сосредоточилась на улучшении элементов дизайна Galaxy S, в частности, использовании закругленных углов. Это изменение может быть ответом на жалобы пользователей о проблемах с удержанием предыдущей модели S24 Ultra из-за ее острых углов и плоского дисплея. Чтобы показать, что компания внимательно слушает своих клиентов, Samsung планирует внести изменения в дизайн предстоящей серии S.

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Известный инсайдер Ice Universe подтвердил эти предположения и сообщил о дополнительных деталях. Согласно утечке, Galaxy S25 Ultra будет иметь асимметричную рамку для удобства использования и более округлую заднюю панель. Передняя панель будет плоской с более узкой боковой рамкой, а средняя рамка станет тоньше, что сделает устройство более удобным для удержания.

По последним данным, толщина Galaxy S25 Ultra составит 8,4 мм, что немного тоньше, чем предыдущая модель, которая была 8,6 мм. Однако, это улучшение в дизайне не повлияет на датчики камеры, которые останутся с теми же характеристиками и разрешением, что и предыдущая модель.

#galaxy s25
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