Производительность процессора выросла на 40% по сравнению с Core i9-14900K и на 38% по сравнению с Ryzen 9 7950X в их стоковых конфигурациях.

В ходе тестирования процессора AMD Ryzen 9 9950X были проведены эксперименты с разгоном до 5,5 ГГц и использованием неограниченного профиля питания мощностью 320 Вт. Испытуемый процессор показал значительное увеличение производительности по сравнению с процессором Intel Core i9-14900K - на 40%. Эти результаты были достигнуты в бенчмарке Blender при различных пределах TDP (от 60 Вт до 230 Вт).

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Дополнительно, процессор AMD Ryzen 9 9950X был протестирован в режиме неограниченного PPT, потребляющего до 320 Вт энергии. При таких условиях частоты всех ядер вышли за пределы 5,5 ГГц, достигая значения около 5,4 ГГц в случае 230-ваттного PPT. Был также достигнут статический разгон до 5,5 ГГц при ППТ 253 Вт, чему соответствует максимальный предел мощности, установленный Intel для процессоров Core i9. Все протестированные чипы использовали водяное охлаждение, рекомендуемое AMD для процессоров Ryzen 9 9000. Тем не менее, удалось поддерживать температуру чипа ниже 90°C при мощности 320 Вт, что является значительным достижением.

При использовании фиксированной частоты 5,5 ГГц и ППТ 253 Вт процессор AMD Ryzen 9 9950X показал пиковую температуру в 80°C и среднюю частоту 5378 МГц. При неограниченном PPT частоты всех ядер стабильно достигали значения выше 5,5 ГГц, итоговая производительность процессора выросла на 40% по сравнению с Core i9-14900K и на 38% по сравнению с Ryzen 9 7950X в их стоковых настройках.