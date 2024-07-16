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ddr22
В игре Star Wars Outlaws не будет открытого мира
Режиссер игры Джулиан Джерайти заявил, что игра не будет иметь открытый мир в стиле других игр Ubisoft, таких как Far Cry или Assassin's Creed

До релиза Star Wars Outlaws, которую называют первой настоящей игрой с открытым миром по "Звездным войнам", осталось всего полтора месяца - 30 августа. Фанаты уже начали обратный отсчет до запуска, а разработчики из Ubisoft Massive дали несколько новых интервью в преддверии этого события.

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Директор игры Джулиан Джерайти подробно побеседовал с GamesIndustry, обратившись к общим проблемам, таким как усталость от традиционных для Ubisoft игр с открытым миром, таких как Far Cry и Assassin's Creed. По словам Джерайти, ДНК Massive всегда отличалась от других. Действительно, в игре не будет башен, на которые можно забраться, чтобы увидеть "туман войны" на различных планетах. Вместо этого протагонисту Кей Весс придется подслушивать или собирать информацию прямо у конкретных неигровых персонажей (NPC), чтобы открыть определенные миссии и действия.

На планетах (и в космосе тоже) будет постоянно оживленно, будут происходить такие динамичные события, как аресты гражданских лиц Империей, стычки преступных синдикатов друг с другом и другие подобные сценарии. Игрок сам будет решать, вступать в бой или нет. Недавно Ubisoft Massive также заявила, что Star Wars Outlaws была тщательно продумана, чтобы в ней всегда было весело, а качество предпочтительнее количества. Несмотря на это, побочный контент, по словам разработчиков, должен быть таким же длинным, как и основной квест. Любители завершить игру должны рассчитывать примерно на шестьдесят часов контента.

#star wars outlaws
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