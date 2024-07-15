Генеральный директор студии Eyeballistic намекнул, что они, возможно, работают над ремастерами оригинальных игр Mortal Kombat

Ремастеры Mortal Kombat, возможно, находятся в разработке у нью-йоркской студии Eyeballistic. По крайней мере, на это намекает генеральный директор студии через сайт X. Для тех, кто не в курсе - Eyeballistic состоит из нескольких разработчиков, дизайнеров, художников, программистов, а также энтузиастов, ответственных за фан-проект MKHD несколько лет назад.

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К сожалению, этот фан-проект так и не увидел свет. Eyeballistic - команда, стоящая за фан-проектом MKHD, в котором они просили соавтора серии, Эда Буна, сделать ремейк оригинальных игр MK в HD. Хотя владелец MK IP Warner Bros. изначально дал команде зеленый свет на работу над проектом, они внезапно передумали, сославшись на то, что это может привести к спаду продаж их основной линейки 2019 MK-игр.

Однако на сайте X генеральный директор Джо Треска недавно поделился скриншотами ремастированных версий оригинальной Mortal Kombat и Mortal Kombat II. "Мы, возможно, готовим что-то особенное в Eyeballistic", - написал генеральный директор в прошлом месяце на сайте X. Несколько дней назад Треска написал: "Кто может забыть игру, с которой все началось?", показывая скриншот первого Mortal Kombat, улучшенного искусственным интеллектом. Конечно, несмотря на то, что визуальная составляющая значительно улучшилась, есть множество проблем с моделями персонажей. На вопрос об этом на сайте X генеральный директор написал, что проект все еще находится в стадии разработки. Он добавил, что проблемы будут исправлены.