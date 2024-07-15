Сравнение с Core i9-14900K показало превосходство процессора Zen 5 на 33,5%, а по сравнению с Ryzen 9 7950X - на 27,6%

Протестированный процессор AMD Ryzen 9 9950X Zen 5 демонстрирует высокую производительность при низком энергопотреблении по сравнению с конкурентами Core i9-14900K и Ryzen 9 7950X. На форуме Anandtech были опубликованы результаты тестов, где процессор работал при различных значениях TDP, включая предельную мощность 230 Вт. Даже с таким высоким TDP, процессор обеспечивает значительное увеличение производительности по сравнению с остальными топовыми моделями от AMD и Intel.

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Инженерный образец процессора, используемый для тестирования, имеет ниже тактовые частоты, чем розничные версии. Однако уже при мощности 60 Вт процессор Ryzen 9 9950X приближается к производительности Intel Core i9-12900K, разгоняясь до 4084 МГц.

При использовании мощности 90 Вт он обходит Ryzen 9 5950X, разгоняясь до 5053 МГц, а при мощности 120 Вт обходит все топовые модели от Intel и AMD, разгоняясь до 5555 МГц. При мощности 230 Вт процессор превосходит своих конкурентов, работая на частоте выше 5,6 ГГц. Важно отметить, что эти результаты получены при использовании водяного охлаждения.

При мощности 230 Вт процессор Ryzen 9 9950X набирает очень высокие баллы в бенчмарках, превзойдя Core i9-14900K на 33,5% и Ryzen 9 7950X на 27,6%. Эти результаты основаны на инженерном образце процессора, поэтому можно ожидать еще большего прироста производительности с розничными версиями.