ASR использует технику временного масштабирования и информацию из нескольких кадров для повышения разрешения в графических приложениях

ARM представила новую технологию апскейлинга сверхвысокого разрешения под названием ASR (Accuracy Super Resolution). Она разработана на базе AMD FSR 2 и предназначена для улучшения графических возможностей мобильных платформ. ASR использует технику временного масштабирования, которая использует информацию из нескольких кадров для получения одного улучшенного результата. Технология ASR предоставляет аналогичный API и возможности настройки как FSR 2 от AMD, что позволяет легко интегрировать ее разработчикам.

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ARM провела начальное тестирование ASR на графическом процессоре Arm Immortalis-G720 и получила впечатляющие результаты. ASR обеспечила до 53% лучшие частоты кадров по сравнению с родными конфигурациями с различными параметрами апскейлинга. Все тесты проводились при стабильных температурах. Кроме того, ARM доказала, что ее решение успешно работает в мобильной экосистеме, превосходя технологию FSR 2 от AMD.





На выставке Bistro Daylight ARM продемонстрировала ASR на чипе MediaTek Dimensity 9300. В результате было продемонстрировано значительное снижение энергопотребления до 30%. Более того, ARM уже достигла успеха на рынке ПК, выпустив компьютеры Microsoft Copilot+, которые используют ARM-чипы Qualcomm Snapdragon X Elite. Учитывая успех на мобильных рынках, ARM ASR имеет потенциал стать конкурентом для технологии DLSS от NVIDIA.



