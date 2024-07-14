По результатам отчета, пользователи устройств Apple, таких как iPhone, iPad и Mac, стали дольше держать свои устройства, что замедляет цикл обновления

В последние годы пользователи устройств Apple, таких как iPhone и Mac, стали дольше удерживать свои устройства и реже обновляться, несмотря на заметные улучшения, сообщает недавний отчет. Это может быть связано с увеличением поддержки старых устройств со стороны Apple, что делает их более долговечными и удовлетворительными для пользователей. Также экономическая ситуация и изменение модели покупок пользователей могут быть факторами, стимулирующими их оставаться с текущими устройствами на более длительный период.

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Статистические данные показывают, что пользователи iPhone и Mac все чаще продолжают использовать свои устройства за последние несколько лет. В прошлом году 71% пользователей iPhone заявили, что продолжают использовать двухлетние устройства, в то время как в 2020 году их было только 63%. Владельцы Mac также сообщили, что сохраняют свои устройства в течение двух лет и дольше. Согласно статистике, 56% пользователей Mac сейчас используют свои устройства уже три года и более, что на 16% больше, чем в 2020 году. Поэтому количество пользователей, желающих обновить Mac, сократилось.

В отчете также упоминается, что переход компании Apple на собственные чипы в 2020 году может иметь отношение к расширению цикла обновления. Apple Silicon, с его повышенной производительностью и поддержкой, дал возможность устройствам продолжать быть актуальными и дольше служить пользователям. Однако это не единственный фактор, влияющий на решение пользователей охранять свои устройства более длительное время. Глобальная пандемия в 2020 году также повлияла на поведение пользователей, так как многие перешли на дистанционную работу. Это создало неопределенность в спросе и предложении, а также способствовало росту спроса на устройства Apple для работы и учебы на удаленке.

В то же время, некоторые аналитики считают, что пользователи предпочитают обновлять свои устройства после изменения дизайна. Хотя производительность чипов M1-M3 находится на удовлетворительном уровне, для создателей контента и профессионалов производительность остается важным аспектом. Поэтому они могут быстрее обновляться, чтобы получить более мощные устройства.