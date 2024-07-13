Galaxy Buds 3 доступны по цене $179, в то время как Galaxy Buds 3 Pro стоят $249

Компания Samsung представила две новые модели наушников - Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro, которые получили обновленный дизайн, схожий с AirPods, и расширенный набор функций. Galaxy Buds 3 доступны по цене $179, в то время как Galaxy Buds 3 Pro стоят $249. Основное внешнее отличие между ними заключается в наличии функции-лезвия на боковой стороне Buds 3 Pro, которая представляет собой сенсорную панель, реагирующую на прикосновения. Более подробные характеристики Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro включают наличие 11-миллиметрового и 10,5-миллиметрового динамиков соответственно, систему активного шумоподавления и функцию Voice Detect только в модели Pro.

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Обе модели также поддерживают функцию 360 Audio и имеют аккумуляторную батарею, обеспечивающую до 30 часов работы вместе с зарядным корпусом. Galaxy Buds 3 Pro также предлагают Hi-Fi звук с частотой 24 бит и 96 кГц, но только при подключении к смартфону Galaxy с One UI 6.1.1 и выше. Носимые устройства могут использоваться вместе с функциями Galaxy AI и новым режимом Listening для перевода в режиме реального времени.

Компания Samsung пошла по пути Apple, как внешним дизайном, так и функциональными возможностями. Однако Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro имеют свои особенности, которые могут привлечь потребителя. Дизайн наушников Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro схож с AirPods, с подгонкой под ухо и наличием светодиодной подсветки на корпусе. Обладатели Galaxy Buds 3 Pro смогут насладиться новым серебристым цветом, а прозрачный корпус даст им немного больше характера по сравнению с AirPods.