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Samsung показала часы Galaxy Watch Ultra и Galaxy Watch 7 на мероприятии Unpacked 2024
Оба устройства имеют новый и улучшенный дизайн, мощные внутренние компоненты и функции здоровья

На мероприятии Unpacked 2024 компания Samsung представила новые модели своих умных часов - Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra. Оба устройства имеют новый и улучшенный дизайн, мощные внутренние компоненты и функции здоровья. Galaxy Watch Ultra является наиболее продвинутой моделью, которая будет конкурировать напрямую с Apple Watch Ultra. Они имеют квадратный дизайн с закругленными углами, что придает им стильный вид. Часы имеют титановую конструкцию, водонепроницаемость до 500 метров и могут работать на глубине до 9000 метров. Они также оснащены новым чипом Exynos W1000, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. Часы Galaxy Watch Ultra предлагают высококлассные функции здоровья и, благодаря новым функциям искусственного интеллекта в One UI 6, улучшают показатели FTP.

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Galaxy Watch 7, в свою очередь, имеет более классический дизайн и ориентирован на широкий рынок потребительских устройств. Они также оснащены чипом Exynos W1000, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища, но работают на платформе One UI 5. Эти часы доступны в двух размерах и имеют новый дизайн ремешка.

Оба устройства имеют 1,5-дюймовый дисплей с яркостью до 3000 нит, что обеспечивает хорошую видимость на улице. Кнопки управления были усовершенствованы, и Galaxy Watch Ultra также получил новую кнопку Quick Button. Оба устройства предлагают различные функции трекинга здоровья, включая возможность использования его при плавании и дайвинге благодаря его водонепроницаемости.

Galaxy Watch Ultra стоит 649 долларов и доступен в цветах Titanium Silver и Titanium Gray, в то время как Galaxy Watch 7 продается по цене 299 долларов и уже доступен для предзаказа. Оба устройства предлагают отличные функции и производительность, и будут являться серьезными конкурентами для других умных часов на рынке.

#samsung
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