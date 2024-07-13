Компания Samsung представила свое первое умное кольцо Galaxy Ring на своем мероприятии Galaxy Unpacked Event 2024. Это новое устройство представляет собой переход компании в сферу носимых устройств. Основными возможностями данного кольца являются отслеживание показателей здоровья, включая измерение частоты сердечных сокращений, уровня стресса и температуры тела. Кольцо также способно предсказывать менструальный цикл у женщин и отслеживать фертильность. В устройстве присутствуют три современных датчика здоровья, которые осуществляют передовой мониторинг и анализ данных. Одной из интересных функций является отслеживание храпа и дыхания, что позволяет получить детальную информацию о состоянии здоровья пользователя.
Кольцо Galaxy Ring представлено в девяти различных размерах и доступно в трех цветовых вариантах: золотом, серебряном и черном. Оно имеет легкий титановый корпус, что делает его удобным в ношении, а его элегантный дизайн придает ему стильный внешний вид. Аккумулятор устройства впечатляет своей емкостью от 14,5 мАч до 21,5 мАч, позволяя носить кольцо в течение длительного времени на одном заряде до 7 дней. Таким образом, пользователи могут вести непрерывный мониторинг своего здоровья без необходимости частой зарядки.
С помощью своих передовых функций здоровья и стильного дизайна, Galaxy Ring обещает быть первым шагом Samsung в области носимых устройств. Время покажет, какие еще новые продукты и возможности представит компания в этой категории. Возможно, умные кольца станут неотъемлемой частью повседневной жизни людей, способствуя контролю и улучшению их физического и эмоционального состояния.
Компания Samsung представила свое первое умное кольцо Galaxy Ring на своем мероприятии Galaxy Unpacked Event 2024. Это новое устройство представляет собой переход компании в сферу носимых устройств. Основными возможностями данного кольца являются отслеживание показателей здоровья, включая измерение частоты сердечных сокращений, уровня стресса и температуры тела. Кольцо также способно предсказывать менструальный цикл у женщин и отслеживать фертильность. В устройстве присутствуют три современных датчика здоровья, которые осуществляют передовой мониторинг и анализ данных. Одной из интересных функций является отслеживание храпа и дыхания, что позволяет получить детальную информацию о состоянии здоровья пользователя.