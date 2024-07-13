Компания Samsung представила новое устройство - умное кольцо Galaxy Ring, которое станет частью категории носимых устройств

Компания Samsung представила свое первое умное кольцо Galaxy Ring на своем мероприятии Galaxy Unpacked Event 2024. Это новое устройство представляет собой переход компании в сферу носимых устройств. Основными возможностями данного кольца являются отслеживание показателей здоровья, включая измерение частоты сердечных сокращений, уровня стресса и температуры тела. Кольцо также способно предсказывать менструальный цикл у женщин и отслеживать фертильность. В устройстве присутствуют три современных датчика здоровья, которые осуществляют передовой мониторинг и анализ данных. Одной из интересных функций является отслеживание храпа и дыхания, что позволяет получить детальную информацию о состоянии здоровья пользователя.

Кольцо Galaxy Ring представлено в девяти различных размерах и доступно в трех цветовых вариантах: золотом, серебряном и черном. Оно имеет легкий титановый корпус, что делает его удобным в ношении, а его элегантный дизайн придает ему стильный внешний вид. Аккумулятор устройства впечатляет своей емкостью от 14,5 мАч до 21,5 мАч, позволяя носить кольцо в течение длительного времени на одном заряде до 7 дней. Таким образом, пользователи могут вести непрерывный мониторинг своего здоровья без необходимости частой зарядки.



С помощью своих передовых функций здоровья и стильного дизайна, Galaxy Ring обещает быть первым шагом Samsung в области носимых устройств. Время покажет, какие еще новые продукты и возможности представит компания в этой категории. Возможно, умные кольца станут неотъемлемой частью повседневной жизни людей, способствуя контролю и улучшению их физического и эмоционального состояния.