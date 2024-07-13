G7 Pt использует технологии AMD Smart Access Memory и SmartShift для повышения графической производительности

Minisforum начала продажи первого в мире мини-ПК AMD Advantage на базе процессора Ryzen 9 7945HX, который обеспечивает высокую производительность и эффективность. Главным преимуществом G7 Pt является процессор Ryzen 9 7945HX с архитектурой Zen 4, 16 ядрами и 32 потоками.

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Этот передовой процессор гарантирует отличное выполнение самых требовательных задач, от игр до 3D-рендеринга и искусственного интеллекта.

G7 Pt также оснащен видеокартой AMD Radeon RX 7600M XT с архитектурой RDNA 3, гарантирующей исключительные игровые возможности. Архитектура охлаждения Cold Wave Ultra предоставляет мощность охлаждения 205 Вт и обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.

Мини-ПК поддерживает до 96 ГБ памяти DDR5 5200 MT/s и является первым в мире с поддержкой твердотельного накопителя PCIe 5.0 NVMe.

Он также поддерживает подключение трех мониторов одновременно и обеспечивает более высокую скорость передачи данных по Wi-Fi 7. G7 Pt имеет два воздухоотвода для эффективного охлаждения, а также оснащен двумя панелями RGB-подсветки и уникальным дизайном, который добавляет элегантности и стильности.

Цена за базовую модель G7 Pt с процессором Ryzen 9 7945HX составляет 999 долларов США, а модель со 32 ГБ памяти и 1 ТБ SSD предлагается по цене 1199 долларов США.