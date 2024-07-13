Согласно слухам, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max от Apple будут поддерживать быструю зарядку до 40 Вт через проводное соединение

Apple не спешит внедрять поддержку быстрой зарядки в свои устройства, но с выходом iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, по слухам, компания собирается восполнить этот пробел, введя максимальную мощность 40 Вт через проводное соединение. Это далеко не все улучшения, которые появятся в грядущих флагманах, потому что Apple, по слухам, представит обновление беспроводной зарядки MagSafe.

Линейка iPhone 15 может поддерживать пиковую скорость зарядки до 27 Вт при использовании совместимого зарядного устройства USB-C. К сожалению, авторизованные беспроводные зарядные устройства MagSafe могут заряжать аккумуляторы только до 15 Вт. Хотя такая конфигурация вполне достойна, все четыре модели iPhone 15 должны будут оставаться подключенными к сети или лежать на аксессуаре для зарядки MagSafe в течение нескольких часов, прежде чем батарея достигнет 100 процентов.

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К счастью, ITHome сообщает, что в случае с iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max этого не произойдет. Вероятно, используя совместимое зарядное устройство USB-C, мы сможем увидеть, как оба флагмана заряжают свои батареи быстрее. Очевидная причина введения поддержки более высокой зарядки для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max заключается в том, что они, как ожидается, будут оснащены более емкими батареями, чем их предшественники текущего поколения. По слухам, в топовой версии iPhone 16 Pro Max будет использоваться элемент с более высокой плотностью энергии, что приведет к увеличению времени работы, поэтому поддержка проводной зарядки мощностью 40 Вт может помочь сократить время пополнения заряда без ухудшения жизненного цикла батареи. Пока неизвестно, собирается ли Apple использовать ту же "технологию Glacier", которую OnePlus применила в Ace 3 Pro для увеличения плотности энергии без ущерба для толщины смартфона.