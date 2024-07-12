Samsung готовится к мероприятию Galaxy Unpacked 2024, на котором будет представлено множество новых устройств, включая обновленный Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 с обновленным дизайном и более продвинутыми функциями искусственного интеллекта

Samsung готовится к мероприятию Galaxy Unpacked 2024, которое состоится в Париже, Франция. Ожидается, что на этом мероприятии будут представлены новые складные устройства, такие как Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, а также другие обновления в категориях продуктов, таких как носимые устройства и беспроводные наушники. Обновленные складные устройства получат новый дизайн с более коробочным видом и острыми краями, а также продвинутые функции искусственного интеллекта. Ожидается, что эти складные устройства будут иметь высокую стоимость и будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, аналогичном процессору S24. Galaxy Z Fold 6 будет иметь 6,3-дюймовый дисплей на крышке и 7,6-дюймовый внутренний AMOLED 2X дисплей, а Galaxy Z Flip 6 будет оснащен 3,9-дюймовым экраном и улучшенным механизмом шарнира.

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В сегменте носимых устройств на мероприятии ожидается представление новых смарт-часов Galaxy Watch следующего поколения. Galaxy Watch 7 будет работать на базе 3-нм чипа Exynos W1000 и предложит больше места для хранения данных - до 32 ГБ. А Galaxy Watch 7 Ultra получит новый внешний вид с квадратным дизайном и титановой сборкой, которая будет конкурировать с Apple Watch Ultra. Ожидается, что серия Ultra будет иметь смешанный вид с квадратной внешней рамкой и классическим круглым дизайном дисплея.





Одним из наиболее ожидаемых продуктов от Samsung является Galaxy Ring, первое смарт-кольцо компании, которое будет иметь возможности отслеживания состояния здоровья и функции на основе искусственного интеллекта. Кольцо будет доступно в золотом, серебряном и черном цветах и будет конкурировать с Oura Ring. Ожидается, что кольцо будет иметь впечатляющую емкость аккумулятора и небольшой вес от 2,3 до 2,9 г.





Samsung также представит свою последнюю версию беспроводных наушников - Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro. Они будут иметь конструкцию в виде стержня, напоминающую AirPods Pro, и будут оснащены системой быстрого сопряжения и светодиодными индикаторами на чехле и наушниках.





Также на мероприятии будет представлена функция Galaxy AI, которая будет конкурировать с интеллектом Apple. Предполагается, что эта функция будет внедрена в большинство устройств. Кроме того, Samsung подтвердила, что продвижение Galaxy AI будет бесплатным только до 2025 года.



