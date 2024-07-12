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ddr22
APU Ryzen 7 8745HS - это Ryzen 7 8845HS без NPU Hawk Point
AMD готовит новый процессор APU Ryzen 7 8745HS, который не будет содержать AI NPU

AMD готовит новый APU Hawk Point семейства Ryzen 8040, Ryzen 7 8745HS, который, как сообщается, не будет содержать AI NPU. Информация поступила от авторитетного инсайдера Golden Pig Upgrade на Weibo, который утверждает, что AMD готовит новый APU Ryzen 8040, в котором не будет аппаратного NPU. Новый APU будет иметь те же характеристики, что и один из SKU, который уже выпустили, Ryzen 7 8845HS, и будет ориентирован на мобильные платформы с лучшей стоимостью.

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Поскольку APU AMD Ryzen 7 8745HS будет иметь те же характеристики, что и Ryzen 7 8845HS, легко определить, какими в итоге окажутся его спецификации. Нас ожидают 8 ядер на базе 4-ядерной архитектуры Zen с 16 потоками, 16 МБ кэша L3 и 8 МБ кэша L2. Чип будет работать на базовой частоте 3,8 ГГц и повышенной 5,1 ГГц. Он также будет оснащен тем же iGPU Radeon 780M с 12 вычислительными блоками на базе архитектуры RDNA 3 и тактовой частотой 2700 МГц.

Линейка Ryzen 8040HS масштабируется от 35 до 45 Вт и имеет стандартное TDP на уровне 45 Вт. APU AMD Ryzen 7 8845HS Hawk Point оснащен интегрированным NPU с 16 TOPS и предлагает до 38 TOPS для платформы. Поскольку Ryzen 7 8745HS не будет оснащен тем же AI NPU, его общий TOPS составит 25 (GPU+CPU). Это даже ниже, чем у процессоров Intel Meteor Lake Core Ultra, которые имеют максимальный показатель в 34 платформы. Теперь имеет смысл предлагать Ryzen SKU без интегрированных NPU, поскольку не все пользователи хотят иметь выделенные возможности NPU. Эти чипы будут интегрированы в ноутбуки, которые уже оснащены выделенным дискретным графическим чипом, который обеспечит более высокий TOPS, чем совокупный TOPS самого APU. 

Исключение NPU может привести к повышению стоимости целого ряда ноутбуков. В конце этого месяца также выйдут APU AMD Strix Point, которые расширят лидерство в области ИИ, обеспечив 50 TOPS только от NPU и до 80 комбинированных TOPS. Тем временем процессоры Lunar Lake от Intel предложат более 100 TOPS с 48 TOPS от NPU и сильными возможностями ИИ от графических процессоров Xe2. 

#apu ryzen 7 8745hs
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