Dynasties будет требовать около 80 Гб свободного места на диске и будет доступно через отдельное приложение в Steam

Creative Assembly и SEGA представили сюрприз для поклонников Total War: Pharaoh. В конце этого месяца владельцы стратегии в реальном времени получат бесплатное самостоятельное дополнение под названием Total War: Pharaoh - Dynasties. Об этом сообщил директор игры Тодор Николов: Total War: Pharaoh - Dynasties выйдет для PC 25 июля, а Feral Interactive уже готовит версию для macOS, которая должна быть выпущена вскоре после этого.

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Вот краткое описание того, что ожидает игроков в этой игре: Обратите внимание, что Total War: Pharaoh - Dynasties будет выпущена через отдельное приложение из вашей библиотеки Steam и не может быть куплена как самостоятельная игра. Файлы сохранений не переносятся из базовой игры, и в ней нет перекрестной прогрессии. Dynasties потребует около 80 Гб свободного места на диске, но есть и хорошая новость - для игры в нее не нужно будет устанавливать базовую версию Total War: Pharaoh. DLC "Кровь и песок" работает вместе с Dynasties. С другой стороны, для модов Dynasties требуется новая версия Assembly Kit, поэтому старые моды для Pharaoh придется обновить с помощью нового набора и заново загрузить на страницу мастерской Dynasties в Steam, чтобы они заработали. Total War: Pharaoh дебютирует в октябре 2023 года.