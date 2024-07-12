Новый Double Dragon 3D с Джимми Ли, Билли Ли, Ропером, Абобо и другими героями представили для PS5/PS4, Xbox Series, Xbox One и PC

Японская студия и издатель Arc System Works анонсировала новую игру Double Dragon 3D, которая станет продолжением популярной серии beat 'em up. В игре появятся такие персонажи, как Джимми Ли, Билли Ли, Ропер и Абобо, а также множество других героев. Новая 3D-версия игры будет доступна для консолей текущего и прошлого поколений, таких как PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, а также для ПК.

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Согласно сообщению издания Famitsu, разработчики стремятся сохранить острые ощущения классической игры сайд-скроллинга, но с обновленным управлением и настройками сложности, чтобы соответствовать современным стандартам. Планируется, что новая часть серии будет выпущена в 2025 году, однако точная дата пока не подтверждена. Подробности об игре пока остаются неизвестными, но Arc System Works обещает предоставить дополнительную информацию в ближайшем будущем.





Double Dragon впервые была выпущена в 1987 году как аркадная игра, а затем была портирована на оригинальный NES в 1998 году. За годы было выпущено несколько продолжений и спин-оффов для различных платформ, включая NES, SNES и даже Nintendo Switch. В 2015 году права на серию приобрела Arc System Works, которая в 2017 году выпустила Double Dragon IV для различных платформ.





Double Dragon 3D будет продолжением истории, начатой в Double Dragon II, где Воины Теней были побеждены. Игрокам предстоит снова встретиться с любимыми персонажами и отправиться в новое приключение.