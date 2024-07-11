Процессор AMD Ryzen 9 9950X ES был протестирован при потреблении всего 90 Вт и оказался быстрее Ryzen 9 5950X, при этом имеет официально заявленный TDP 170 Вт

Процессор AMD Ryzen 9 9950X ES, содержащий 16 ядер, представляет собой весьма эффективный чип с низким потреблением энергии, особенно в сравнении с другими моделями, такими как Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, которые были протестированы с обычными значениями TDP.

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Процессор Ryzen 9 9950X ES работает на частоте до 5,050 МГц при потреблении 90 Вт в противовес его официально заявленной тактовой частоте 5,700 МГц. В тесте производительности Blender 3.3, процессор Ryzen 9 9950X ES демонстрирует высокую производительность, набирая 227,5 баллов в тесте Monster, 150,6 баллов в тесте Junkshop и 108,8 баллов в тесте Classroom. В сравнении с процессором Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 9950X ES демонстрирует прирост производительности на 18-19% при более низком энергопотреблении. Это свидетельствует о высокой эффективности чипа Zen 4.

Также в сети появились результаты тестирования других процессоров, таких как Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, которые были протестированы при стандартных значениях TDP 120 Вт и 65 Вт.

Процессор Ryzen 9 9900X набирал 3,236 баллов в одноядерных и 18,102 балла в многоядерных тестах, процессор Ryzen 7 9700X набирал 3,255 баллов и 15,634 балла соответственно, а процессор Ryzen 5 9600X набирал 3,172 балла и 13,500 баллов соответственно. При включении профиля PBO (Precision Boost Overdrive), процессоры AMD Ryzen демонстрируют улучшение производительности от 2% до 9.1% в различных тестах Geekbench 6.

AMD Ryzen 9 9900X также имеет преимущество перед Intel Core i7-14700K, как в одноядерных, так и в многоядерных тестах, при работе со стандартным профилем. Ryzen 9 9900X демонстрирует 11% прироста производительности в одноядерном режиме и почти 2% в многоядерном режиме по сравнению с этим процессором Intel.