Часы планируется выпустить вместе с серией Pixel 9 на мероприятии Made by Google 13 августа

Google планирует выпустить смарт-часы Pixel Watch 3 вместе с серией телефонов Pixel 9 на мероприятии Made by Google 13 августа. Утечки информации демонстрируют, что новые часы получили улучшенный дизайн и спецификации. Дизайн часов стал более изящным, с уменьшенными ободками до 0,17 дюйма (4,5 мм), что делает их более привлекательными. Утечки также раскрывают кодовые имена для двух размеров часов, обозначенных как Selene/Helios для модели размером 41 мм и Luna/Sol для модели размером 45 мм.

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Pixel Watch 3 будет функционировать на чипсете Qualcomm Snapdragon W5, имеющем высокую производительность. Часы также обладают значительно улучшенной яркостью экрана до 2 000 нит, что делает их более видимыми на открытом воздухе даже при ярком солнечном свете. Разрешение дисплея также значительно увеличено по сравнению с предыдущей моделью, составляя 408 х 408 для 41-миллиметрового дисплея и 456 х 456 для 45-миллиметрового. Pixel Watch 3 также поддерживает Ultra Wideband (UWB), что обеспечивает более точную разблокировку часов и другие возможности, такие как цифровые автомобильные ключи и отслеживание устройств через функцию Find My Device.

Дизайн корпуса часов остался похожим на предыдущую модель, с серебристым и черным вариантами расцветки корпусов. 41-миллиметровая модель будет доступна в золотом корпусе, а модель с большим дисплеем - в корпусе цвета лесного ореха.