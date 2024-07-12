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ddr22
AMD представила FidelityFX SDK v1.1, в котором добавлена поддержка FSR 3.1
Cамое значительное изменение заключается в отделении генерации кадров от масштабирования FSR, что позволяет работать с решениями сторонних производителей, такими как DLSS от NVIDIA и XeSS от Intel

AMD представила обновленный пакет FidelityFX SDK v1.1 с поддержкой FSR 3.1, а также разделением процесса генерации кадров для работы с дополнениями DLSS от NVIDIA и XeSS от Intel. FSR 3.1 предлагает улучшенное качество изображения с меньшим количеством артефактов и временной нестабильности, а также новые функции, такие как прямая поддержка letterboxing.

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Значительным обновлением является отделение генерации кадров от процесса масштабирования FSR, что позволяет использовать генерацию кадров FSR с другими решениями, такими как DLSS и XeSS. Это хорошая новость для пользователей GPU NVIDIA и Intel. Для работы с генерацией кадров FSR 3.0 ранее требовалось использовать масштабирование FSR, но теперь разработчики могут использовать отдельные решения для генерации кадров, что расширяет возможности использования генерации кадров FSR.

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 поддерживают генерацию кадров DLSS 3, а у Intel пока нет собственного решения для генерации кадров. При использовании FSR 3 и FSR 3.1 рекомендуется работать на частоте не менее 60 FPS для достижения оптимального качества игрового процесса и уменьшения задержек. Для этого рекомендуется настроить графические параметры игры и выбрать разрешение и режимы качества апскейлинга в зависимости от возможностей используемого оборудования и характеристик системы.

Если у вас есть дисплей с поддержкой AMD FreeSync, убедитесь, что функция включена в настройках дисплея. На видеокартах AMD Radeon RX 7000 Series следует включить аппаратно-ускоренное планирование GPU (HAGS) в Windows. AMD предупреждает, что использование генерации кадров FSR 3 и FSR 3.1 в сочетании с AMD Fluid Motion Frames и другими технологиями на базе драйверов может повлиять на плавность кадровой развёртки.

Обновление FidelityFX SDK v1.1 также включает исправления генерации кадров для повышения качества и плавности игрового процесса, поддержку Vulkan API и обновленный плагин FSR 3 для Unreal Engine, а также добавление поддержки Unreal Engine 5.4. Команда разработчиков также представила новый пакет Brixelizer, который предлагает альтернативу аппаратно-ускоренной трассировке лучей для более доступных графических процессоров.

#amd
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