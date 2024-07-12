Транспортировка ракеты SpaceX высотой 232 фута на стартовую площадку заняла более трех часов

Компания SpaceX готовится к запуску своей ракеты-носителя Starship Flight 5. Данная ракета предназначена для испытательного полета и важна для будущих миссий на Луну и Марс. Особенностью пятого полета будет попытка поймать первую ступень ракеты с помощью специальной башни захвата. Это будет первая такая попытка в истории космической отрасли. SpaceX также строит вторую пусковую башню для создания резерва для полетов Starship.

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Перед испытательным полетом компания проводит несколько тестов на ракете, включая разгерметизацию баков, статический обжиг двигателей и генеральную репетицию. Статический пуск ракеты является одним из последних тестов перед полетом. Если все тесты пройдут успешно, SpaceX получит лицензию на ускоренный запуск от Агентства федеральной авиации (FAA).

Помимо попытки поймать первую ступень ракеты, SpaceX также должна провести другие важные испытания. Это является ключевым условием контракта SpaceX с НАСА на высадку людей на Луну.

Появление уведомлений от FAA, береговой охраны, местных властей и НАСА о расписании работы и профиле полета станет индикатором скорого запуска ракеты. Компания SpaceX планирует повторно использовать ракеты-носители Super Heavy и Starship, что поможет в сокращении времени между запусками.

Ожидается, что испытательный полет Starship Flight 5 состоится в начале следующего месяца. Этот полет является рискованным для компании SpaceX, но его успех будет критическим для будущей программы Starship и ее способности проводить ключевые миссии на Луне и Марсе.