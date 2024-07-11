На данный момент официальных подтверждений о графических процессорах RTX 50 Blackwell от NVIDIA нет, однако глава компании Дженсен Хуанг заявил, что 50-я серия будет чем-то особенным

В сети появилась информация о том, что графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090 получит базовую частоту около 2,9 ГГц, что сделает его самым быстрым графическим ускорителем "прямо из коробки". Базовая частота RTX 5090 станет значительно выше, чем у предыдущей модели RTX 4090, которая имеет базовую частоту 2235 МГц.

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Информация о GeForce RTX 50 Blackwell, семействе графических процессоров NVIDIA нового поколения, пока еще не была официально подтверждена, однако есть информация, что RTX 5090 станет флагманской моделью в этой серии. Также сообщается, что RTX 5090 будет оснащен графическим процессором Blackwell GB202.

RTX 5090 может получить слегка урезанную версию Blackwell GB202 с 448-битным интерфейсом и 28 Гб памяти GDDR7. Ожидается, что графический ускоритель RTX 5090 может быть выпущен в конце 2024 года, совместно с RTX 5080. Однако есть информация о возможном переносе даты выхода этих видеокарт на начало 2025 года, что может стать упущенной возможностью для производителей GPU, так как конкуренты Intel и AMD запускают свои платформы нового поколения.