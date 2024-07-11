miHoYo представила нового персонажа для игры Zenless Zone Zero по имени Сет Лоуэлл

Сет - совершенно новый персонаж, который присоединился к отряду играбельных героев Zenless Zone Zero. Он - очаровательный котик-полицейский из группы специального реагирования уголовного розыска. Пока что не известно ни о его возможностях, ни о его роли в игре. Официальные аккаунты Zenless Zone Zero в социальных сетях начали публиковать фотографии беловолосого кота и прикреплять некоторые цитаты, которые он использует в игре.

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Сета Лоуэлла озвучивает талантливый Назих Тарша (Nazeeh Tarsha), который озвучивал такие игры, как Genshin Impact, Street Fighter 6 и многие другие. Сет Лоуэлл - второй играбельный персонаж из команды специального реагирования уголовного розыска, который будет доступен в игре. Чжу Юань - первый играбельный персонаж из этой фракции. Также уже известно, что в игре появится третий персонаж из этой фракции по имени Цинъи.





Хотя о прибытии обоих персонажей в Zenless Zone Zero известно не так уж много, намекается, что Сет Лоуэлл имеет большие связи с Новым Эриду, особенно когда он говорит, что нужно связаться с отделом общественной безопасности Нового Эриду, в котором он работает. На данный момент не известно каким оружием будет оснащен Сет Лоуэлл и какой элементальный атрибут он будет носить. Если исходить исключительно из тех цитат, которые удалось выпустить, он может быть бойцом ближнего боя, использующим кулаки или кулачное оружие. После того как Сет и Циньи будут выпущены, во фракции Criminal Investigation Special Response Team будет три играбельных персонажа, в то время как во фракции Obol есть только один играбельный персонаж.