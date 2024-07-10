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ddr22
Новая патентная заявка Samsung намекает на дизайн Galaxy Ring 2 с дисплеем
Samsung подала патентную заявку на новое смарт-кольцо, что может намекать на возможное появление Galaxy Ring 2.

В новой патентной заявке Samsung представлена информация о возможном дизайне Galaxy Ring 2 - следующей версии умного кольца компании. На мероприятии Unpacked Event 2024, которое состоится 10 июля, Samsung планирует представить первое смарт-кольцо, которое ранее уже было продемонстрировано на других мероприятиях. Это устройство привлекло внимание не только поклонников техники, но и пользователей Samsung, особенно тех, кто заинтересован в устройствах для отслеживания состояния здоровья.

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Патентная заявка содержит информацию о новом дизайне Galaxy Ring 2, отличающемся от предыдущей модели. Вторая версия будет иметь квадратную форму с круглой частью внутри, на которой будет расположен встроенный датчик. Такой дизайн может позволить улучшить посадку кольца и сделать его более удобным для ношения. Однако самым интересным аспектом нового устройства будет наличие двух дисплеев: один для выбора иконок, а другой - для отображения подробной информации.

Galaxy Ring 2 будет обладать множеством функций, связанных со здоровьем, включая датчики ускорения, отпечатков пальцев и температуры. Возможно, будут расширены и возможности подключения. Умное кольцо будет выпускаться в разных размерах, чтобы удовлетворить потребности различных пользователей. В США будет доступно 65 размеров, а в Южной Корее - 27 размеров.

#samsung
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