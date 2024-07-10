Придется подождать до весны следующего года.

На конференции WWDC 2024 компания Apple представила свои новые функции искусственного интеллекта (ИИ), над которыми они работали долгое время. Однако, выпущенная версия iOS 18 не будет включать эти новые функции Siri с ИИ. Ожидается, что обновление iOS 18 с новыми функциями Siri будет доступно в первом квартале следующего года. Марк Гурман сообщил, что Apple выпустит новую функцию Siri в рамках обновления iOS 18.4. Он также упомянул, что этот поздний выпуск свидетельствует о том, что Apple всё ещё интегрирует технологию ИИ в свои платформы, что требует больше времени.

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Несмотря на это, Siri все же получит несколько новых функций в ближайшем времени. В начале следующего года планируется начало бета-тестирования этих новых возможностей, а финальный выпуск ожидается весной. Apple Intelligence, другая функция компании, также будет выпущена в ближайшие месяцы, возможно, одновременно с новыми моделями iPhone 16. Она будет включать такие утилиты, как ChatGPT и новый дизайн.

Точная дата выхода iOS 18.4 пока неизвестна, но она будет объявлена в начале следующего года. В настоящее время можно только предполагать, какие функции будут доступны в этом и следующем году, но Apple уже начала работу над iOS 19 и усовершенствованиями Apple Intelligence.