На конференции WWDC 2024 компания Apple представила свои новые функции искусственного интеллекта (ИИ), над которыми они работали долгое время. Однако, выпущенная версия iOS 18 не будет включать эти новые функции Siri с ИИ. Ожидается, что обновление iOS 18 с новыми функциями Siri будет доступно в первом квартале следующего года. Марк Гурман сообщил, что Apple выпустит новую функцию Siri в рамках обновления iOS 18.4. Он также упомянул, что этот поздний выпуск свидетельствует о том, что Apple всё ещё интегрирует технологию ИИ в свои платформы, что требует больше времени.
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Несмотря на это, Siri все же получит несколько новых функций в ближайшем времени. В начале следующего года планируется начало бета-тестирования этих новых возможностей, а финальный выпуск ожидается весной. Apple Intelligence, другая функция компании, также будет выпущена в ближайшие месяцы, возможно, одновременно с новыми моделями iPhone 16. Она будет включать такие утилиты, как ChatGPT и новый дизайн.
Точная дата выхода iOS 18.4 пока неизвестна, но она будет объявлена в начале следующего года. В настоящее время можно только предполагать, какие функции будут доступны в этом и следующем году, но Apple уже начала работу над iOS 19 и усовершенствованиями Apple Intelligence.