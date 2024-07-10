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ddr22
Выпущен порт Mystical Ninja Starring Goemon для ПК с поддержкой 60FPS и широкоэкранного режима
Этот порт основан на оригинальной японской версии игры Mystical Ninja Starring Goemon для Nintendo 64.

Помните игру Mystical Ninja Starring Goemon от Konami для Nintendo 64? Теперь кто-то выпустил порт японской версии игры для ПК. В прошлом месяце была новость о перекомпилированном ПК-порте The Legend of Zelda: Majora's Mask после того, как выпустили новый инструмент, использующий статическую рекомпиляцию для автоматического перевода приложения с одной платформы на другую.

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Прошел еще месяц, и вот уже появилась перекомпилированная PC-версия игры Mystical Ninja Starring Goemon для N64 с поддержкой 60FPS и широкоэкранного режима. Как заметил пользователь X @rondleman, на сервере Goeman Discord пользователь 'Klorfmorf' выпустил новый порт игры на PC, и, судя по комментариям, фанаты очень рады, что теперь в эту классику можно играть с нормальными 60FPS. Хотя это родная версия японского ROM, похоже, что поддержка английского ROM может появиться позже. Интересно, что на стартовом экране перекомпилированного проекта также упоминается, что поддержка Goemon's Great Adventure скоро появится.

Для тех, кто не знаком с играми Goemon - Mystical Ninja Starring Goemon является продолжением The Legend of Mystical Ninja, и это вторая игра франшизы, которую выпустили в Европе и США. Goemon's Great Adventure - продолжение игры 1997/1998 годов Mystical Ninja Starring Goemon, также известное как Mystical Ninja 2 Starring Goemon.

#mystical ninja starring goemon
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