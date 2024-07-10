Мод Custom Player Characters позволяет игрокам создавать персонажей Witcher, Witcheress и Sorceress со своей собственной внешностью.

Новый мод для The Witcher 3, который вышел всего пару дней назад, помимо прочего, представит возможность создания полностью настраиваемых персонажей. Мод Custom Player Characters, который можно загрузить с сайта Nexus Mods, позволяет создавать персонажей Witcher, Witcheress и Sorceress с полностью настраиваемой внешностью.

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Кроме того, мод представит новый стиль магического боя и новую квестовую линию для колдуньи, которая полностью озвучена. Для персонажа "Колдунья" добавлены новые анимации, основанные на анимациях Геральта. Мод Witcher 3 Player Characters стал возможен благодаря выпуску официального редактора модов REDkit, который предоставляет пользователям те же инструменты, которые CD Projekt Red использовала при создании игры. Благодаря этому редактору модов стало возможным восстановить некоторые вырезанные фрагменты игры, например, гонки на лодках.