Профсоюз NSEU потребовал увеличения компенсации на 6,5% и получения части прибыли компании.

Вчера началась 3-дневная забастовка сотрудников Samsung. Около 30 000 работников, входящих в Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU), покинули свои посты, требуя более высокой компенсации, поскольку корейский гигант не смог решить проблему. Ранее сообщалось, что NSEU потребовал увеличить годовую компенсацию на 6,5 %, а также получить часть прибыли, которой пользуется Samsung. Впервые за более чем пять десятилетий рабочие объявили забастовку, но на момент написания статьи никаких сбоев в производстве не произошло.

реклама

По данным Reuters, профсоюз NSEU также потребовал дополнительный день к ежегодному отпуску для работников, состоящих в профсоюзе. Недавно Samsung опубликовала прогноз по выручке и ожидает, что операционная прибыль за второй квартал 2024 года вырастет в 15 раз по сравнению с тем же кварталом годом ранее. Глядя на эти цифры, становится ясно, что компания может предложить некоторую компенсацию своим сотрудникам.

В первом квартале 2024 года Samsung получила 933-процентную прибыль, так что, судя по этим цифрам, компания наслаждается гигантскими доходами. Еще одним преимуществом Samsung является то, что большинство ее предприятий автоматизировано, и аналитики утверждают, что низкая активность рабочей силы и отсутствие перебоев в производстве могут не сильно повлиять на объемы производства компании, если она уступит этим требованиям.

Снижение морального духа сотрудников - не лучший вариант, особенно когда наблюдается растущая тенденция внедрения генеративного искусственного интеллекта несколькими технологическими компаниями, отчего Samsung может выиграть благодаря растущему спросу на чипы. Ли Хен Кук, вице-президент NSEU, заявил, что возможны новые забастовки, если Samsung не улучшит свои предложения. Ли утверждает, что до сих пор корейский титан пытался успокоить работников, предлагая гибкую оплату труда и ежегодные отпуска, но его встречные предложения не соответствуют первоначальным требованиям, предложенным работниками. Профсоюзные работники также хотят равенства в системе бонусов, поскольку эти средства рассчитываются путем уменьшения капитальных затрат из операционной прибыли.