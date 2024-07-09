По сообщениям, компания Apple достигла "важных рубежей" в области мониторинга уровня глюкозы в крови, но пока не сообщается, появится ли эта функция на ее смарт-часах в этом году

Запихнуть в Apple Watch различные функции, ориентированные на здоровье, - задача не из легких, но технологическому гиганту удалось добавить несколько, например ЭКГ, и они стали спасителями в прямом смысле слова. Однако это не конец пути для Apple, поскольку она стремится расширить портфель функций для здоровья, но ее усилия пока не приносят плодов, по крайней мере, на данный момент.

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Одним из дополнений, над которым компания работает уже несколько лет, является мониторинг уровня глюкозы в крови, и, несмотря на многочисленные неудачи, в новом отчете говорится, что компания достигла значительных успехов в этой области. Единственная проблема заключается в том, что неизвестно, появится ли эта функция в предстоящих Apple Watch Series X или Apple Watch Ultra 3.





В Apple Watch Series X будет не только увеличен размер дисплея по сравнению с Apple Watch Series 9, но и установлена новая SoC. К сожалению, Марк Гурман из Bloomberg ничего не говорит о том, что новая линейка получит новые датчики или обновление дизайна, что позволяет предположить, что предстоящие модели могут не предложить ничего особенного в плане дополнительных датчиков, связанных со здоровьем. Однако это не означает, что Apple не добилась прогресса в области мониторинга уровня глюкозы в крови, поскольку, как утверждается, это является ее долгосрочной целью.





В конце концов, эта функция разрабатывается уже около десяти лет, и хотя в прошлом году сообщалось, что мониторинг глюкозы в крови может занять до семи лет, есть шанс, что мы увидим ее раньше. Apple придется перевести свои планы в ускоренный режим, поскольку ее главный конкурент в сфере смартфонов, компания Samsung, также имеет высокие амбиции в расширении ассортимента продуктов, связанных со здоровьем. Корейский гигант намерен вывести на рынок неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови раньше Apple, что может быть не очень приятно для последней.





Внедрить функцию - это одно, а обеспечить ее точную работу на устройстве, уже напичканном огромным количеством датчиков, - совсем другое. Не исключено также, что перепалка Apple с компанией Masimo из-за нарушения патентных прав застопорила планы по разработке.



