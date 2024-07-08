FMAX - это максимальная предел частоты для процессоров AMD Ryzen, установленный по умолчанию в BIOS

AMD Ryzen 9 9950X, флагманский процессор архитектуры Zen 5, вероятно, имеет максимальную частоту FMAX 5,85 ГГц, такую же, как у предыдущей модели Zen 4 - Ryzen 9 7950X. FMAX - это максимальное значение тактовой частоты, установленное по умолчанию в BIOS процессоров AMD Ryzen. Эта информация была получена от участника форума Anandtech, igor_kavinski, который утверждает, что он получил ее от пользователя, работавшего с образцом ES.

AMD Ryzen 9 9950X - это 16-ядерный чип с 32 потоками, 64 МБ кэша L3 и пиковой тактовой частотой 5,70 ГГц. Процессор имеет TDP 170 Вт, а при активации режима PBO (Precision Boost Overdrive) его энергопотребление может достичь более 200 Вт. По умолчанию Ryzen 9 9950X работает более энергоэффективно и холоднее, чем Ryzen 9 7950X, но при использовании режима PBO пользователи могут получить еще более высокую производительность.

Важно отметить, что FMAX для каждого чипа может отличаться, и если у Ryzen 9 9950X это значение составляет 5,85 ГГц, то для других чипов оно может быть ниже. Некоторые предварительные тесты, проведенные на Ryzen 9 9950X в программе Blender, показали, что даже с установленным значениям PPT (величина мощности пакета процессора) всего 60 Вт (что на 110 Вт меньше, чем стандартное TDP), процессор все равно демонстрирует хорошую производительность, близкую к Core i9-12900K.

Эти данные являются предварительными, основанными на ранних инженерных образцах, и официальные подробности о процессорах Zen 5 ожидаются к концу июля, вместе с официальным анонсом, запланированным на 31 июля.