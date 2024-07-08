Китайская компания Ling-Long разработала складную клавиатуру, которая скрывает в себе полнофункциональный портативный ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U

Ling-Long представила новый дизайн полнофункционального ПК, спрятанного в складной клавиатуре. Идея состоит в сочетании мини-ПК с дизайном, ориентированным на ноутбуки, чтобы получить полностью портативное и функциональное устройство. Это позволяет использовать клавиатурный ПК Ling-Long в качестве основного компьютера, просто подключив к нему дисплей и мышь. Само устройство очень компактно и легкое, поэтому его можно брать с собой в любое место.

ПК Ling-Long включает APU AMD Ryzen 7 8840U с 8 ядрами, тактовой частотой до 5,1 ГГц и iGPU Radeon 780M. Устройство поставляется с различной конфигурацией памяти и хранения данных, а также имеет аккумулятор емкостью 60 Втч, который обеспечивает до 10 часов работы в режиме легкой нагрузки. Клавиатурный ПК Ling-Long также имеет специальный тачпад Mini-Touch и поставляется с адаптером питания и возможностью зарядки от пауэрбанка. Цены на устройство начинаются от 4699 юаней или $646 за конфигурацию с 16 ГБ памяти и 512 ГБ хранения данных. Цена за конфигурацию с 32 ГБ памяти и 1 ТБ хранения данных составляет 5699 юаней или $784. Несмотря на инновационный дизайн и достаточно хорошие характеристики, реальная целесообразность использования данного устройства вызывает сомнения. Оно, конечно, не гарантирует производительность в хардкорных играх и имеет некоторые ограничения в тепловыделении.