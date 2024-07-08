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ddr22
Apple Watch Series X будут представлены двумя моделями, обе с более крупными экранами
Ожидается, что новые модели не будут поддерживать генеративный искусственный интеллект, так как им не хватает оперативной памяти и нейронного движка для его эффективного использования

Apple Watch Series X будет доступен в двух моделях с увеличенным размером экрана, но без изменений в дизайне. Новые модели не будут иметь генеративного искусственного интеллекта и расширенных функций для здоровья.

Ожидается, что Apple Watch Series X будет использовать новый чип, но компания пока не дошла до работы с генеративным ИИ. Предполагается, что модели будут иметь экраны размером 45 мм и 49 мм, и корпус будет на 15% тоньше. Пока нет информации о конкретной толщине устройств, и ожидания относительно редизайна не оправдываются, что может быть разочаровывающим, учитывая, что это 10-я годовщина линейки устройств.

Несмотря на отсутствие генеративного ИИ, новый чип может предвещать появление ограниченных функций. Новая серия не будет включать продвинутые функции, связанные с здоровьем, такие как мониторинг артериального давления или апноэ во сне. Мониторинг артериального давления оказался ненадежным в тестировании, что делает его неподходящим для повседневного использования. Apple продолжает работу над мониторингом уровня глюкозы в крови, но пока нет информации, будет ли она доступна в этом году.

#apple watch series x
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