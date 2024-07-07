Ожидается, что часы Galaxy Watch 7 будут оснащены новым датчиком здоровья, который позволит обнаруживать ранние признаки сердечного приступа и конкурировать с Apple Watch Series 10

В линейке Galaxy Watch 7 от Samsung ожидается появление нового датчика здоровья, способного обнаруживать ранние признаки сердечного приступа. Это представляет серьезную конкуренцию для грядущих Apple Watch Series 10. Кроме того, Galaxy Watch 7 и Watch 7 Ultra привлекают внимание продвинутыми медицинскими функциями и приземистым дизайном, напоминающим Apple Watch Ultra.

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Одна из самых важных функций, которые ожидается увидеть в этих моделях, - это мониторинг уровня глюкозы в крови. Новый датчик позволит пользователям отслеживать свои показатели и узнавать о наличии возможных заболеваний. Утечки информации указывают на наличие индекса конечных продуктов гликирования (AGEs) в пользовательском интерфейсе приложения Samsung Health. Благодаря этому индексу пользователи смогут оценить общее старение организма и получать индикацию уровня глюкозы в крови.

Несмотря на то, что функция находится на экспериментальной стадии, она имеет потенциал помочь пользователям отслеживать состояние своего здоровья и поискать помощи при обнаружении возможных серьезных заболеваний, таких как инфаркт, диабет или инсульт. Этот неинвазивный метод мониторинга может быть особенно полезен для людей, у которых с возрастом возникают проблемы со здоровьем. Точные модели Galaxy Watch, поддерживающие эту новую функцию, пока неизвестны, но это улучшение может помочь Samsung прочно удержаться на рынке смарт-часов и позиционироваться впереди грядущих Apple Watch Series 10.