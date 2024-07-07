На данный момент игры для PS3 доступны на PlayStation 5 только через потоковую передачу игр.

Обратная совместимость PlayStation 5 с играми PlayStation 3, о которой ходят слухи, может сдерживаться некоторыми важными техническими ограничениями, связанными с процессором Cell, на котором работала консоль.

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Технологические эксперты Digital Foundry прокомментировали возможность нативной эмуляции PlayStation 3 на консоли текущего поколения от Sony, подчеркнув, что сопроцессоры (SPU) процессора Cell могут сильно сдерживать обратную совместимость, поскольку весь процессор не очень хорошо сопоставим с современными x86, и игры, активно использующие SPU, могут иметь значительные проблемы с производительностью, как это происходит на ПК через эмулятор RPCS3 без патчей.

Одним из способов решить эту проблему было бы выпустить игры, не сильно зависящие от SPU, например, более простые и компактные, но это в какой-то мере лишило бы смысла обратную совместимость, поскольку большинство игр от первого лица, в которые игроки хотели бы играть на современных системах, используют все преимущества процессора Cell. Digital Foundry упоминает Killzone 2 как игру, которая, скорее всего, никогда не будет эмулирована из-за этих проблем.

Тем не менее, некоторые игры для PS3 могут работать на PlayStation 5 достаточно хорошо, а возможно, даже лучше, чем на оригинальном оборудовании, например, некоторые неудачные порты, которые использовали только основное ядро процессора Cell. Среди улучшений можно отметить более высокую производительность и улучшенное качество изображения.

Поскольку игроки хотят играть на PlayStation 5 именно в технически сложные игры от Sony для PS3, Digital Foundry предполагает, что над ними можно будет работать по отдельности, а не использовать эмулятор, который будет пытаться запустить несколько игр, чтобы заставить их работать на совсем другом оборудовании, чем предполагалось, например, выполнять вычисления на GPU, а не на SPU.

На данный момент игры для PS3 доступны на PlayStation 5 только через потоковую передачу игр. Остается надеяться, что японская компания действительно совершила прорыв и вскоре позволит выпустить несколько отличных игр старой системы на современном оборудовании.