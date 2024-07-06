Waydroid - это эмулятор Android с открытым исходным кодом для систем GNU/Linux.

Как сообщил Брэдли Линч, Valve, возможно, работает над интеграцией эмулятора Waydroid Android в Steam. Waydroid - это эмулятор Android с открытым исходным кодом для систем GNU/Linux. Вот официальный обзор с сайта эмулятора:

реклама Waydroid приносит все приложения, которые вы любите, прямо на ваш рабочий стол, работая бок о бок с вашими Linux-приложениями. Android внутри контейнера имеет прямой доступ к необходимому оборудованию. Среда выполнения Android поставляется с минимально настроенным образом системы Android на базе LineageOS. Waydroid использует пространства имен Linux (user, pid, uts, net, mount, ipc) для запуска полной системы Android в контейнере и предоставления Android-приложений на любой платформе GNU/Linux (arm, arm64, x86, x86_64).

Система Android внутри контейнера имеет прямой доступ к необходимому оборудованию через LXC и интерфейс binder. Проект полностью бесплатный и с открытым исходным кодом. В настоящее время наш репозиторий размещен на GitHub. Waydroid интегрирован с Linux, добавляя приложения для Android в папку приложений Linux. Waydroid расширяет возможности Android по определению окон свободной формы, добавляя ряд функций. Для игр и полноэкранных развлечений его также можно запустить, чтобы отобразить полный пользовательский интерфейс Android.

Есть предположение, что Valve может быть заинтересована в эмуляторе скорее для Steam Deck, чем для своих пользователей ПК. В конце концов, есть и другие способы играть в Android-игры на Windows, например, специальное приложение Google.

Кроме того, текущая версия Waydroid работает только на графических процессорах Intel и AMD, в то время как на графических процессорах NVIDIA (большинство пользователей настольного Steam) придется работать с программным рендерингом без GPU-ускорения. Конечно, для Steam Deck это не проблема, поскольку он работает на оборудовании AMD Zen 2/RDNA 2.