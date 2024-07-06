Модификация добавляет управление, похожее на Dark Arisen, позволяя игрокам владеть комбо-атаками и задержкой для бойца и вора.

Мод ReDogmafication был создан для игры Dragon's Dogma 2 и предназначен для восстановления некоторых элементов боя и движения, которые присутствовали в Dragon's Dogma Dark Arisen. Некоторые фанаты предпочитают Dark Arisen, поэтому для тех, кто играет на ПК, разработчик EXXXcellent выпустил этот мод.

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Мод позволяет бойцу и вору использовать их обычные комбо атаки и добавляет комбо задержку, аналогичную той, что была в Dragon's Dogma. Также мод делает возможным сразу атаковать и использовать способности после снятия оружия, без необходимости ожидать реалистического выполнения действия. Изменения также затрагивают быстроту поворота и возможность мгновенно встать после сильного удара.

Игроки на ПК могут скачать мод с Nexusmods, однако всегда стоит помнить о возможных рисках, связанных с использованием модификаций.

Dragon's Dogma 2 уже доступна для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Но некоторые игроки могут быть разочарованы отсутствием конкретной специализации в классе копьеносца-мистика. Игроки обычно ожидают получить уникальные способности или заклинания от некоторых NPC после выполнения определенных заданий, однако в случае с данной профессией этого не происходит. Возможно, игрокам придется искать других NPC, предлагающих нужные им способности.