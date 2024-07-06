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ddr22
Ведущий системный архитектор PlayStation 5 удивлен широким внедрением трассировки лучей
Ведущий системный архитектор PlayStation 5, Марк Серни, был удивлен широким распространением трассировки лучей и стремлением к 60 кадрам в секунду в текущем поколении консолей.

Ведущий системный архитектор PlayStation 5, Марк Серни, поделился своими впечатлениями о текущем поколении консолей в интервью GamesIndustry. Он удивлен широким внедрением трассировки лучей и стремлением игр к частоте 60 кадров в секунду, что стало своеобразным правилом.

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Серни ожидал, что трассировка лучей будет использоваться в играх, выпущенных в конце поколения, но был приятно удивлен тем, что она уже присутствует в нескольких играх для PlayStation 5. Он также отметил, что текущее поколение игр стремится к 60 кадрам в секунду, что не было характерно для предыдущих поколений консолей.

В интервью Серни также рассказал о влиянии консолей PlayStation на индустрию в целом. Например, твердотельный накопитель PS5 оказывает давление на мир ПК, а порты игр с PlayStation на ПК оказались проще для разработчиков, чем ожидалось. Для того чтобы компенсировать особенности консоли, которые недоступны на ПК, повышены минимальные требования к процессору и оперативной памяти. Однако существуют некоторые разочаровывающие порты, требующие исправления.

Кроме того, недавно стали появляться консольные эксклюзивы, которые теперь выходят на ПК. Серни отметил, что процесс портирования оказался проще, чем ожидалось. Однако минимальные требования к ПК-версии игры немного выше, чтобы компенсировать отсутствующие функции.

 Серни, будучи главным системным архитектором PlayStation 5, предположительно также участвовал в разработке модели Pro. Новая модель будет иметь некоторые новые функции, такие как скалер PlayStation Spectral Super Resolution и улучшенная трассировка лучей, которые, вероятно, будут оказывать сильное влияние на индустрию в целом, аналогично функциям базовой модели.

#playstation 5
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