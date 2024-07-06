Samsung представила свой первый процессорный кластер Exynos W1000, который разработан на передовой архитектуре и обещает значительный прирост производительности

Samsung выпустила свой первый процессорный кластер Exynos W1000, изготовленный на передовой архитектуре 3-нм GAA. Он обладает улучшенной энергоэффективностью и производительностью. Кластер состоит из одного производительного ядра Cortex-A78 и четырех эффективных ядер Cortex-A55. Одноядерная производительность Exynos W1000 увеличилась на 340%, а прирост производительности в многоядерном режиме составил 370%. Это позволяет выполнять ключевые приложения на 270% быстрее и обеспечивает плавный переход между программами.

реклама

Exynos W1000 поддерживает различные технологии упаковки, такие как FOPLP и ePOP, что позволяет достичь компактного корпуса при высокой теплоотводности. Он также поддерживает дисплей с разрешением 960x540 и модем LTE Cat.4 для высоких скоростей загрузки и выгрузки данных. Однако его встроенная память eMMC медленнее, но занимает меньше места в носимых устройствах.

Наиболее значительное улучшение Exynos W1000 - это продолжительность работы от аккумулятора. Samsung считает, что это важно для конкуренции с Apple Watch Ultra, и поэтому Galaxy Watch 7 Ultra оснащены более емким аккумулятором. Ожидается, что часы будут работать весь день.