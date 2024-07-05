Starfield стала намного лучше на Xbox Series X и Xbox Series S благодаря новому моду, который наконец-то позволяет беспрепятственно совершать межпланетные путешествия

Мод IMPROVED Sublight Engine Boost, который также доступен на ПК, позволяет не только совершать беспрепятственные межпланетные путешествия между планетами и лунами, но и совершать изменения в двигателях кораблей, чтобы сделать путешествия более приятными, например, увеличить время работы каждого двигателя, чтобы корабли разгонялись до огромных скоростей. Скорость корабля зависит от массы самого корабля и количества подключенных двигателей, но только корабли Starborn способны развивать самую высокую скорость.

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Хотя этот мод для Starfield все еще находится на ранней стадии разработки, по отзывам в сети, он уже отлично работает, так что смириться с некоторыми его проблемами определенно стоит, чтобы сделать игру более захватывающей, чем когда-либо. Хочется надеяться, что Bethesda примет это к сведению и представит нормальную межпланетную систему в будущих обновлениях.

Starfield неоднократно обновлялась с момента своего выпуска в прошлом году, но лучшее еще впереди, благодаря ежегодным сюжетным дополнениям которые Bethesda планирует выпустить. Первое из них, Shattered Space, будет действовать на одной планете и по своим размерам не уступит DLC Far Harbor из Fallout 4.