В рамках эксклюзивного репортажа Game Informer компания BioWare сообщила дополнительную информацию о настройках сложности, доступных в Dragon Age: The Veilguard.

Предустановленные варианты сложности включают в себя "Рассказчик", "Искатель приключений" и "Кошмар", которые не требуют пояснений. Вы можете переключаться между ними по своему усмотрению, за исключением сложности "Кошмар": после того, как она была выбрана для прохождения игры, ее нельзя будет изменить. Придется начинать новое прохождение на более низких настройках.

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Сюрпризом станет пользовательская настройка "Unbound", которая позволит игрокам создать свой собственный уровень сложности, настраивая такие параметры, как время парирования, помощь при прицеливании (вплоть до автоприцеливания), давление врагов (как быстро и часто вас будут атаковать), количество наносимого и получаемого от врагов урона и даже прокладывание пути. И последнее, но не менее важное: фанаты, которые интересуются Dragon Age: The Veilguard исключительно из-за сюжета (а таких немало), могут включить настройку "без смерти".

Директор игры Корин Буше рассказал Game Informer, что студия не считает эти настройки "чит-кодами". Скорее, они были реализованы для того, чтобы позволить всем типам фанатов принять участие в приключении. Игроки могут ожидать и других доступных функций.

В то же время Dragon Age: The Veilguard по-прежнему планируется выпустить осенью 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Однако в скором времени ситуация может измениться, ведь до Gamescom осталось полтора месяца.