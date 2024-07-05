По словам издателя, предстоящая перезагрузка Crazy Taxi от Sega - это массовая многопользовательская игра с открытым миром на движке Unreal Engine.

Новые подробности о перезагрузке были представлены в японском видеоролике, в котором продюсер Crazy Taxi Кэндзи Канно и его команда рассказывают об игре. Разработанная студией Sapporo Studio компании Sega, перезагрузка Crazy Taxi призвана сохранить культовый стиль Crazy Taxi, а также добавить в нее новые механики. В видеоролике команда упоминает о реалистичном городе, основанном на западном побережье США, а также о карте, похожей на тематический парк.

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Интересно, что на странице с вакансиями для новой части Crazy Taxi упоминается движок Unreal Engine 5, а также говорится, что в перезагрузке будет открытый мир и элементы массовой многопользовательской игры. Игра преподносится как новая крупная онлайн-игра.

Еще в 2022 году Bloomberg сообщал, что Sega перезагружает старые франшизы, включая Jet Set Radio и Crazy Taxi.

"Новая Crazy Taxi находится в разработке уже более года, и токийская развлекательная группа намерена выпустить ее в течение двух-трех лет, сказали люди, попросившие не называть их имен, поскольку информация еще не обнародована", - написал Мочизуки из Bloomberg в 2022 году.





В конце прошлого года Sega официально представила возрождение пяти классических игр, включая Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi, Streets of Rage и Crazy Taxi. Все новые игры Sega выйдут на преемнике Nintendo Switch, который пока носит название NIntendo Switch 2.