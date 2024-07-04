Предполагается, что оно будет представлено в следующем году на мероприятии WWDC 2025.

iOS 18 была недавно представлена, но Apple уже начала разработку следующего обновления - iOS 19. Предполагается, что оно будет представлено в следующем году на мероприятии WWDC 2025. Компания также работает над обновлениями watchOS 12, macOS 16 и visionOS 3. Выпуск iOS 19 может зависеть от стабильности iOS 18.

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Марк Гурман, аналитик, сообщает, что Apple официально приступила к разработке iOS 19 и других обновлений для различных устройств, таких как iPhone, iPad, Apple Watch и Mac. Он также упоминает кодовые имена обновлений: iOS 19 (Luck), macOS 16 (Cheer), watchOS 12 (Nepali) и visionOS 3 (Discovery). Возможно, эти обновления будут выпущены в следующем году, но все зависит от стабильности iOS 18.

В отношении новых функций iOS 19, аналитик не предоставляет подробности. Предполагается, что будут улучшены функции Apple Intelligence и внесены визуальные изменения в пользовательский интерфейс. Возможно, будут добавлены функции, связанные с новыми моделями iPhone 17 и Apple Watch, которые Apple планирует выпустить в следующем году. Также есть вероятность, что Vision Pro получит функции Apple Intelligence, что может означать изменения в программном обеспечении гарнитуры.