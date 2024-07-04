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ddr22
Apple сообщила о массовом производстве до 100 миллионов чипсетов A18 для iPhone 16 серии
Ожидается, что A18 будет использоваться в iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Apple сообщила о начале массового производства до 100 миллионов чипсетов A18 в предвкушении высокого спроса на iPhone 16 серии. Ожидается, что новая линейка iPhone будет выпущена в сентябре и будет содержать обновленные функции генеративного искусственного интеллекта. Apple Intelligence будет играть ключевую роль в развитии этих функций. Ожидается, что все четыре модели iPhone 16 будут оснащены чипсетами A18.

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Также ожидается, что позднее в этом году будут представлены две дополнительные модели, A18 и A18 Pro, которые будут иметь различные спецификации, чтобы стимулировать продажи iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Несмотря на некоторые предсказания аналитиков, утверждающих, что iPhone 16 может не иметь достаточно интересных функций и что это может привести к снижению продаж, Apple оценивает потенциальные продажи новой линейки в диапазоне от 90 до 100 миллионов единиц. Это свидетельствует о крупномасштабной производственной операции с партнером TSMC, который поставит до 100 миллионов чипсетов A18. Ожидается, что A18 будет использоваться в iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

#apple
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