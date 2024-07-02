Это устройство непрерывно мониторит определенные органы и играет важную роль в создании превентивного и проактивного режима здравоохранения.

Группа исследователей разработала носимое ультразвуковое устройство, которое может непрерывно контролировать определенные органы и которое может играть важную роль в будущем здравоохранения. Это устройство имеет размер всего нескольких сантиметров и крепится к коже с помощью биоадгезива. Оно также подключается к карманному аккумулятору и системе передачи данных. На данный момент прототип устройства способен обеспечивать непрерывное высококачественное изображение глубоких тканей и снимать минутные видеоролики периодически несколько раз в час в течение нескольких дней.

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Ультразвуковые волны, создаваемые этим устройством, считаются безопасными и неинвазивными по сравнению с рентгеновским излучением. Исследователи считают, что такая технология может применяться как в клинической практике, например, для постоянного контроля состояния пациентов с повышенным риском или отслеживания состояния плода при беременности с высоким риском, так и в отдаленных районах, где медицинская визуализация может стать более доступной и недорогой.

Устройство также может быть использовано для лечения хронических заболеваний, таких как гипертония, или для раннего выявления сердечной недостаточности, аневризмы брюшной аорты и тромбоза глубоких вен. Однако, возникают вопросы о конфиденциальности данных, собираемых этим устройством и о комфорте ношения такого устройства в повседневной жизни.