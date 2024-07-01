Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
MSI представила игровой ноутбук Titan 18 PRO Ryzen Edition с процессором AMD Ryzen 9 7945HX3D
На данный момент процессор Ryzen 9 7945HX3D имеет ограниченное распространение, но MSI стала вторым производителем, после ASUS, который выпустил ноутбук с этим процессором

MSI представила новый игровой ноутбук Titan 18 Pro Ryzen Edition, который оснащен мощным процессором AMD Ryzen 9 7945HX3D с технологией 3D V-Cache. Ноутбук был разработан для обеспечения передовой производительности и нацелен на хардкорных геймеров и профессионалов.

реклама

В то время как процессор Ryzen 9 7945HX3D от AMD является одним из самых мощных на рынке, его использование в игровых ноутбуках было до сих пор ограничено. Модель ROG SCAR 17 X3D от ASUS стала первым ноутбуком, который использовал этот процессор с технологией 3D V-Cache. Теперь MSI присоединилась к списку производителей, интегрирующих этот процессор в свои устройства.

Новый Titan 18 Pro Ryzen Edition является флагманским ноутбуком в линейке MSI. Он оснащен 16-ядерным и 32-поточным процессором Ryzen 9 7945HX3D, который работает на частоте 5,4 ГГц и имеет TDP 55 Вт+. Этот процессор обеспечивает высокую производительность благодаря технологии 3D V-Cache.

Ноутбук Titan 18 Pro Ryzen Edition также оснащен мобильной графической картой NVIDIA RTX 4090 и 18-дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 240 Гц. Он также поддерживает различные подключения, включая порты USB 3.2 Gen 2 Type-C.


Цена на новый ноутбук составляет 21 999 юаней или 3 050 долларов США. В настоящее время он доступен на китайских торговых площадках, но глобальная доступность пока не подтверждена.


#titan
+
Написать комментарий (0)
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
Palantir Technologies получила контракт на разработку новой разведывательной системы для армии США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
9
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
7
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
8
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
15
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
8
Власти Евросоюза обеспокоены тем, что китайское импортозамещение приводит к потере рынка европейскими компаниями
2
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
+
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
7
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
+
На форуме Флот-2024 были представлены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ для размещения на кораблях
+
Российский "Искандер" уничтожил украинскую С-300 в поле под Одессой
1
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
+
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
2
OPPO готовит к выходу смартфон Oppo A3x
+
С 1 сентября 2025 года в РФ могут запретить продавать смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple
19
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1

Популярные статьи

ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
1
Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
2
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
169
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
107
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
9
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
14

Сейчас обсуждают

Med Yu
02:06
Я бы больше переживал за состояние батареи старой модели.
Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
smash526
01:31
Автор мало того что не подкован в теме, ещё и перепечатывает хрен кем переведённые материалы, в лучшем случае QRA это когда лётчики и механики 24/7 в форме, и спят в ангаре где самолёты. В Линкольнши...
Sun: В Британии всего четыре истребителя, готовых к немедленному развертыванию в случае атаки России
Amp Ampowitzky
01:10
Отличная новость, можно считать что появилась бесплатная услуга избавления от обновлений. А извращенцы-мазохисты пусть сами платят за издевательство над собой
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
lewile
00:51
Автор ну ты нормальный? О чем статья? Об оф поддержке? Так она 4 года в принципе более чем достаточно. 12 вышел в 22 году модель обновлятся будет ещё 4 года. Да и в целом статья бред, безопасность ну-...
Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
Dark_Cloud
00:27
Предлагаю способ увеличения боевой авиации в краткосрочной перспективе. 1. Берем листок бумаги А4 2. Складываем пополам... 3. ...
Sun: В Британии всего четыре истребителя, готовых к немедленному развертыванию в случае атаки России
Artful
00:26
В добрый путь "Иван Папанин". И пусть пендосы обосрутся от зависти. Арктика была и всегда будет нашей.
На CAPCOM Next 1 июля покажут Dead Rising Deluxe Remaster и многое другое
Сергей Трифонов
00:19
1000 долларов за работу по переоборудованию) Батарейка с мотором и контроллером перевалит за 10000$
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
glavhyilo
00:15
да никто не кровожадный,но тут только война,а иначе Россию уничтожат до тла щас.Тут либо ты их,либо они тебя и другого не дано уже.
Сообщается о поражении еще одного эшелона ВСУ ударом ОТРК Искандер-М
Легенда
00:15
длсс качества лучше натива.
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
32Влад32
00:08
Я не кровожадный. Я против войн. Но как радуют такие сообщения!
Сообщается о поражении еще одного эшелона ВСУ ударом ОТРК Искандер-М
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем