На данный момент процессор Ryzen 9 7945HX3D имеет ограниченное распространение, но MSI стала вторым производителем, после ASUS, который выпустил ноутбук с этим процессором

MSI представила новый игровой ноутбук Titan 18 Pro Ryzen Edition, который оснащен мощным процессором AMD Ryzen 9 7945HX3D с технологией 3D V-Cache. Ноутбук был разработан для обеспечения передовой производительности и нацелен на хардкорных геймеров и профессионалов.

реклама

В то время как процессор Ryzen 9 7945HX3D от AMD является одним из самых мощных на рынке, его использование в игровых ноутбуках было до сих пор ограничено. Модель ROG SCAR 17 X3D от ASUS стала первым ноутбуком, который использовал этот процессор с технологией 3D V-Cache. Теперь MSI присоединилась к списку производителей, интегрирующих этот процессор в свои устройства.

Новый Titan 18 Pro Ryzen Edition является флагманским ноутбуком в линейке MSI. Он оснащен 16-ядерным и 32-поточным процессором Ryzen 9 7945HX3D, который работает на частоте 5,4 ГГц и имеет TDP 55 Вт+. Этот процессор обеспечивает высокую производительность благодаря технологии 3D V-Cache.

Ноутбук Titan 18 Pro Ryzen Edition также оснащен мобильной графической картой NVIDIA RTX 4090 и 18-дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 240 Гц. Он также поддерживает различные подключения, включая порты USB 3.2 Gen 2 Type-C.





Цена на новый ноутбук составляет 21 999 юаней или 3 050 долларов США. В настоящее время он доступен на китайских торговых площадках, но глобальная доступность пока не подтверждена.



