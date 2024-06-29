10 июля в Париже состоится мероприятие Galaxy Unpacked 2024 от Samsung, где будут представлены Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6

Компания Samsung готовится к выставке Galaxy Unpacked 2024, которая пройдет 10 июля в Париже. Главными новинками этого мероприятия станут смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Утечки официальных чехлов для этих моделей позволили раскрыть некоторые детали их дизайна.

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На снимках видно, что Z Flip 6 будет поставляться с чехлом-брелоком в синем, зеленом и сером цветах, а его задняя панель будет более насыщенной по цвету.

Также можно заметить выступающий объектив камеры, что, возможно, говорит о добавлении нового 50-мегапиксельного сенсора и более крупного защитного экрана.

Что касается Galaxy Z Fold 6, то пользователи ожидали, что у него будет встроенный слот для S Pen, однако Samsung решила встроить перо комплектно в корпус.

Чехол для этой модели будет поддерживать хват, но отличаться транспарентной задней крышкой и стоечкой. По утечкам, Z Fold 6 будет иметь титановую рамку, более тонкие ободки, более четкие углы и более коробочный внутренний экран. На задней панели также будет располагаться тройной модуль камеры.

Кроме того, есть информация о третьем дизайне чехла, который включает в себя и захват, и подставку, делая его уникальным.

Стоимость чехлов может составлять от 50 до 80 долларов, хотя некоторые из них могут быть предоставлены бесплатно при предварительном заказе.

Заказ на Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 уже можно оформить на официальном сайте Samsung, при этом необходимо заплатить 50 долларов предоплаты.



